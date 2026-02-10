Bologna capitale culturale | Art City traina il turismo e riqualifica la città occupazione alberghiera al top

Bologna si conferma come una delle mete preferite per chi cerca arte e cultura. Durante i quattro giorni di Art City 2026, la città ha attirato moltissimi visitatori, con hotel pieni tra l’80 e il 90 per cento delle camere. L’evento ha portato più turismo e ha aiutato a riqualificare il centro storico, rafforzando il ruolo di Bologna come capitale culturale italiana.

Bologna si conferma come un punto di riferimento nazionale per l'arte e la cultura. L'edizione 2026 di Art City, svoltasi dal 5 all'8 febbraio, ha visto un'affluenza significativa e un tasso di occupazione alberghiera tra l'80 e il 90 percento, rafforzando l'immagine della città come polo attrattivo per un turismo di qualità, interessato alla scoperta del patrimonio artistico e culturale. Art City, secondo quanto emerso, sta delineando un vero e proprio "modello Bologna", un approccio che unisce organizzazione, capacità di attrarre un pubblico ampio e variegato e una costante valorizzazione del territorio.

Domani apre a Rho la Borsa del turismo, con i dati di Enit che confermano: il settore turistico continua a spingere l’economia italiana.

La città di Bologna si accende con l’arte di Marco Guazzarini.

