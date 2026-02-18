Varese indagine sulla generazione sandwich | cura figli e anziani un carico insostenibile per molti

A Varese, un’indagine rivela come molte donne tra i 40 e i 60 anni si trovano a gestire contemporaneamente figli e genitori anziani, un compito che diventa sempre più difficile da sostenere. Questa realtà mette sotto pressione le famiglie, spesso senza supporto adeguato, e si traduce in stress e stanchezza crescente. Un esempio concreto è la mancanza di servizi di assistenza che possa alleggerire il carico di chi si prende cura dei propri cari.

Varese, la Generazione Schiacciata: Un’Indagine Illumina il Peso Invisibile della Cura. Varese è il teatro di una crescente emergenza sociale: una generazione, prevalentemente femminile, tra i 40 e i 60 anni, si trova schiacciata tra l’assistenza ai figli, la cura dei genitori anziani e le responsabilità lavorative. Un’indagine promossa da una testata locale sta portando alla luce un carico di cura insostenibile, che incide profondamente sulla salute e il benessere di chi si trova a doverlo sostenere. Un Equilibrio Precario: La Mappa del Carico di Cura. I dati iniziali del sondaggio rivelano un quadro preoccupante.🔗 Leggi su Ameve.eu

La generazione sandwich è quella che ogni giorno prova a gestire i figli piccoli o adolescenti e i genitori anziani. Quali strategie adottare? Risponde la Dottoressa Marinella Cozzolino

Generazione Sandwich, chi sono le donne schiacciate e cosa fareLa Generazione Sandwich comprende donne che si trovano a gestire contemporaneamente le esigenze della famiglia, dei figli e dei genitori anziani.

