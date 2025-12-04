F igli adolescenti a casa e genitori anziani a cui badare. Da qualche mese a questa parte la mia vita è stata completamente stravolta. Mentre prima in qualche modo riuscivo a barcamenarmi tra lavoro e gestione della mia famiglia, con la malattia di mia madre è diventato tutto davvero complicato. E in vista del Natale mi sento sopraffatta: come farò a mettere insieme le esigenze dei miei con quelle lecite dei miei figli e mio marito? Clara Figli adolescenti, i consigli per imparare a gestire il conflitto e gli errori da non commettere X Leggi anche › Adolescenti che si confidano con ChatGPT: i consigli ai genitori Risponde la Dottoressa Marinella Cozzolino. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La generazione sandwich è quella che ogni giorno prova a gestire i figli piccoli o adolescenti e i genitori anziani. Quali strategie adottare? Risponde la Dottoressa Marinella Cozzolino