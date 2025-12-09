Generazione Sandwich chi sono le donne schiacciate e cosa fare

La Generazione Sandwich comprende donne che si trovano a gestire contemporaneamente le esigenze della famiglia, dei figli e dei genitori anziani. Tra impegni quotidiani e responsabilità multiple, spesso si sentono schiacciate tra le diverse richieste, cercando di conciliare cura e lavoro. Un quadro complesso che richiede attenzione e strategie di supporto efficaci.

Sono le 7 del mattino: devi preparare la colazione, accompagnare tuo figlio a scuola, chiamare tua madre per le medicine, lavorare otto ore, passare in farmacia, aiutare con i compiti, e coordinare con tuo fratello la visita medica di papà. Se ti rivedi in questa descrizione, probabilmente sei nella tua "generazione sandwich". La Generazione Sandwich sono infatti quegli adulti, generalmente tra i 40 e i 60 anni, che si trovano schiacciati tra due responsabilità: prendersi cura dei propri figli e, allo stesso tempo, assistere i genitori anziani. Il nome richiama un panino, dove la fetta centrale ( tu ) è compressa tra due strati, con una pressione costante che influisce su tempo, finanze, carriera e salute mentale.

