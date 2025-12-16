La Procura regionale della Corte dei Conti per la Campania ha citato quattro funzionari del Comune di Pomigliano d’Arco per un presunto danno erariale di oltre 60 mila euro, relativo alla gestione dell’illuminazione pubblica, connessa a un intervento di illuminazione privata pagato dal Comune.

© Primacampania.it - Pomigliano: illuminazione privata pagata dal Comune, danno erariale da 60mila euro contestata a 4 funzionari pro-tempore

POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 16 dicembre 2025 – La Procura regionale della Corte dei Conti per la Campania, guidata dal procuratore Antonio Giuseppone, ha notificato un atto di citazione nei confronti di quattro funzionari pro-tempore del Comune di Pomigliano d’Arco per un presunto danno erariale superiore a 60 mila euro, legato alla gestione dell’illuminazione pubblica. Le indagini di polizia erariale, condotte dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Casalnuovo di Napoli e coordinate dal sostituto procuratore Raffaele Cangiano, hanno accertato che 326 lampioni, installati all’interno di cortili privati e non in spazi di pubblico accesso, erano da anni alimentati dalla rete di illuminazione pubblica comunale. Primacampania.it

