Bando cultura dal Comune di Viterbo 60mila euro per i piccoli eventi nel 2026
Mentre Viterbo si avvia a chiudere il 2025, a palazzo dei Priori si guarda già all’anno che verrà. La giunta, su proposta del vicesindaco e assessore alla cultura Alfonso Antoniozzi, ha approvato le linee guida per l’erogazione dei contributi destinati agli eventi del 2026. Il piano economico. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Approfondisci con queste news
Concorso al Ministero della Cultura VS norma taglia idonei Il bando deve arrivare entro questo autunno ?Seguici per non perderti la pubblicazione del bando #infoconcorsi #concorsi #concorsipubblici #concorsoministerodellacultura #ministerodellacul - facebook.com Vai su Facebook
Un bando da 152 milioni per la cultura del Mezzogiorno rainews.it/tgr/calabria/v…. Vai su X
Bando eventi culturali, la rivolta degli esclusi. La Pro Loco: «Basta così, ci fermiamo» - Dei 70mila stanziati, non vedranno un euro neanche quelli dell’Encore Festival, che lo scorso anno avevano animato l’estate ... Scrive ilmessaggero.it
Cultura, bando del Comune. Stanziati 1,2 milioni per tre anni: "Sostegno alla vivacità del settore" - Bongiorno: "Vogliamo valorizzare la libera iniziativa delle tante associazioni del territorio". Secondo ilrestodelcarlino.it
Bando Cultura, pronta la graduatoria dei benificiari - Sono 24 le associazioni del territorio che sono risultate beneficiarie del contributo ordinario del Comune di Pisa destinato a finanziare progetti culturali realizzati nel ... Segnala lanazione.it
ICSC, al via il bando Cultura Missione Comune 2024 - (ICSC) ha lanciato la nuova edizione di Cultura Missione Comune, il bando che offre agli enti territoriali mutui a tasso fisso per interventi sul ... Riporta ilsole24ore.com
Cascina, pubblicato il bando per i contributi alle associazioni culturali - Le domande devono essere inoltrate entro il 15 aprile, possono partecipare al bando associazioni o enti che operano in campo culturale senza fini di lucro. Riporta lanazione.it
Il nuovo bando del Comune. Ecco le associazioni culturali che riceveranno i contributi - Ne sono state ammesse 34 su 36 nei vari ambiti tra festival, mostre, danza, cinema e conferenze. Come scrive ilrestodelcarlino.it