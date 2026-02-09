Vangelo del 9 febbraio 2026 | Gesù guarisce i malati a Gennèsaret

Questa mattina, il Vangelo del 9 febbraio 2026 ci ricorda come Gesù si sia fermato a Gennèsaret per guarire i malati. Don Luigi Maria Epicoco ci invita a riflettere su questo episodio, che mostra la compassione e il potere di Cristo di fronte alle sofferenze. È un richiamo a non perdere di vista la vicinanza di Dio nei momenti difficili della vita.

Meditiamo il Vangelo del 9 febbraio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Mc 6,53-56In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli, compiuta la traversata fino a terra, giunsero a Gennèsaret e approdarono. Scesi dalla barca, la gente subito lo riconobbe e, accorrendo da tutta quella regione, cominciarono a portargli sulle barelle i malati, dovunque udivano che egli si trovasse. E là dove giungeva, in villaggi o città o campagne, deponevano i malati nelle piazze e lo supplicavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello; e quanti lo toccavano venivano salvati.

