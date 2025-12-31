Nella corsa per la successione a Trump il favorito è Vance ma ci sono delle incognite
Nella corsa per la successione a Trump, il candidato più accreditato sembra essere Vance, anche se permangono alcune incertezze. Nel frattempo, il Segretario di Stato Marco Rubio ha condiviso con alcuni collaboratori l’ipotesi di un possibile ticket in coppia con J., sollevando ulteriori interrogativi sulla direzione delle prossime elezioni statunitensi.
