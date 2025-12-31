Nella corsa per la successione a Trump il favorito è Vance ma ci sono delle incognite

Da ilfoglio.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella corsa per la successione a Trump, il candidato più accreditato sembra essere Vance, anche se permangono alcune incertezze. Nel frattempo, il Segretario di Stato Marco Rubio ha condiviso con alcuni collaboratori l’ipotesi di un possibile ticket in coppia con J., sollevando ulteriori interrogativi sulla direzione delle prossime elezioni statunitensi.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha confidato ad alcuni suoi stretti collaboratori che un ticket in compagnia di J.D.Vance per le p. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

nella corsa per la successione a trump il favorito 232 vance ma ci sono delle incognite

© Ilfoglio.it - Nella corsa per la successione a Trump il favorito è Vance, ma ci sono delle incognite

Leggi anche: Per Gaza è un passo importante, ma ci sono ancora tante incognite

Leggi anche: Gaza, Israele continua la guerra e estende controllo su Striscia oltre "linea gialla", ma Trump e Vance minimizzano: "Tregua reggerà, sono scaramucce"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Nella corsa per la successione a Trump il favorito è Vance, ma ci sono delle incognite.

corsa successione trump favoritoNella corsa per la successione a Trump il favorito è Vance, ma ci sono delle incognite - Il vice presidente si è trovato nel cuore del conflitto ideologico che sta dividendo le varie sfumature del fronte conservatore. ilfoglio.it

corsa successione trump favoritoFed, si riapre la corsa alla successione di Powell. Ecco chi sono i tre che si contendono la scelta di Trump - Ma i mercati vedono con favore più un esperto di banca centrale che un politico ... milanofinanza.it

corsa successione trump favoritoPerché non è scontato che Trump diventi il vero capo della Federal Reserve - Kevin Hassett è il favorito, ma la sua candidatura solleva critiche sulla possibile influenza di Trump sull'indipendenza della banca c ... milanofinanza.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.