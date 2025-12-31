Nella corsa per la successione a Trump il favorito è Vance ma ci sono delle incognite

Nella corsa per la successione a Trump, il candidato più accreditato sembra essere Vance, anche se permangono alcune incertezze. Nel frattempo, il Segretario di Stato Marco Rubio ha condiviso con alcuni collaboratori l’ipotesi di un possibile ticket in coppia con J., sollevando ulteriori interrogativi sulla direzione delle prossime elezioni statunitensi.

Fed, si riapre la corsa alla successione di Powell. Ecco chi sono i tre che si contendono la scelta di Trump - Ma i mercati vedono con favore più un esperto di banca centrale che un politico ... milanofinanza.it

Perché non è scontato che Trump diventi il vero capo della Federal Reserve - Kevin Hassett è il favorito, ma la sua candidatura solleva critiche sulla possibile influenza di Trump sull'indipendenza della banca c ... milanofinanza.it

Ultima corsa del 2025 - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.