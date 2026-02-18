Vagnoni | Dobbiamo fare risultato con la Rata
Vagnoni ha dichiarato che la squadra deve ottenere una vittoria a Macerata per raggiungere i 41 punti e garantirsi la salvezza. La motivazione deriva dalla necessità di chiudere presto il discorso salvezza, obiettivo fissato all'inizio del campionato. La partita rappresenta un passo fondamentale per evitare rischi di retrocessione e mantenere la distanza dalla zona pericolosa.
"Dobbiamo fare risultato a Macerata perché occorre tagliare al più presto il traguardo dei 41 punti e assicurarci la salvezza, cioè l’obiettivo di inizio stagione". Roberto Vagnoni, allenatore del Notaresco, non si lascia condizionare dal fatto di essere poco distante dai playoff. "Intanto pensiamo a fare punti – aggiunge – e quindi a salvarci, poi potremo giocare per altri obiettivi avendo la mente libera". Il tecnico, ex giocatore della Maceratese, ha un rimpianto. "Non ho potuto giocare con la formazione tipo, mai Paudice e Infantino sono scesi in campo assieme". Ma quella di domenica è una partita estremamente importante per la Maceratese scivolata a ridosso dei playout. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
"Dobbiamo fare risultato perchè la classifica non mente"Domani al Mancini si gioca una partita decisiva per la salvezza.
Conferenza stampa Cuesta pre Parma Juve: «I bianconeri giocano molto bene. Per portare a casa il risultato dobbiamo fare questo»Dopo la conferenza stampa, Cuesta ha elogiato la Juve, dicendo che i bianconeri giocano molto bene.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Tisci: Tante occasioni. Potevamo fare il 2 a 2.
Vagnoni: Dobbiamo fare risultato con la RataDobbiamo fare risultato a Macerata perché occorre tagliare al più presto il traguardo dei 41 punti e assicurarci la salvezza, cioè l’obiettivo di inizio stagione. Roberto Vagnoni, allenatore del ... sport.quotidiano.net
CHIETI-NOTARESCO 0-0. L'ANALISI DI UN PAREGGIO DEL.ZOTTI: VAGNONI: Bicchiere mezzo pieno: secondo risultato positivo di fila (sempre in un derby), un punticino rosicchiato sulle ultime due in coda e sull'altra coppia a quota 20. Bicchiere mezzo vuo facebook