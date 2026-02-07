Dobbiamo fare risultato perchè la classifica non mente
Domani al Mancini si gioca una partita decisiva per la salvezza. Castelfidardo e Termoli si affrontano in una sfida che può fare la differenza in classifica. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti e non possono più sbagliare. I tifosi sono in fermento, aspettando di vedere se le loro squadre riusciranno a portare a casa i tre punti.
Tre punti che pesano per la salvezza quelli che saranno in palio domani al Mancini nella sfida tra Castelfidardo e Termoli. Particolarmente delicato sarà l’impegno per il Castelfidardo che vista la situazione di classifica non potrà più sbagliare. "È una sfida molto importante e sicuramente dobbiamo fare risultato perché la classifica non mente - attacca l’attaccante dei fidardensi, Mattia Gallo -. Siamo però consapevoli che veniamo da un mese di prestazioni importanti". Che hanno fruttato quattro punti tra L’Aquila e Notaresco, una mini serie positiva stoppata però dalla sconfitta di sei giorni fa ad Ancona, contro l’attuale capolista del girone F insieme al Teramo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
