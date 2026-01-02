Valanga nel Cuneese travolge quattro persone | morto uno scialpinista si cercano i dispersi Una vittima anche nel Vicentino per un’altra slavina

Una valanga in alta Valle Maira, Cuneo, ha provocato la morte di uno scialpinista e ferito gravemente altri due escursionisti. Sul luogo sono in corso le operazioni di soccorso per trovare eventuali dispersi. Nello stesso periodo, una seconda slavina nel Vicentino ha causato un’altra vittima. Gli incidenti sottolineano i rischi delle attività in montagna durante le condizioni invernali.

Un escursionista è morto e altri due sono rimasti feriti in modo grave dopo essere stati travolti da una valanga in alta Valle Maira, in provincia di Cuneo, nei pressi del bivacco Bonelli, a oltre 2.300 metri di quota. Un quarto alpinista ha riportato solo lievi contusioni. La valanga è avvenuta poco dopo le 13 di oggi, 2 gennaio, e ha coinvolto almeno quattro persone. Sul posto operano il soccorso alpino, il personale del 118 e le forze dell’ordine, con tre elicotteri, dei vigili del fuoco, del soccorso e della guardia di finanza, impegnati nei soccorsi. Le squadre da terra stanno raggiungendo l’area, resa difficile dall’alta quota e dal vento forte, che rallenta le operazioni. 🔗 Leggi su Open.online

