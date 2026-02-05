Iran America per i colloqui in Oman la strada è molto in salita Ecco cosa potrebbe succedere

In Oman, i colloqui tra Iran e Stati Uniti sembrano già pieni di ostacoli. Donald Trump ha di nuovo alzato la voce, aumentando la tensione tra i due paesi proprio mentre si avvicinano i negoziati. La strada sembra tutta in salita, e ancora non si vede una reale possibilità di accordo.

Nel pieno di una fase diplomatica segnata da aperture improvvise e altrettanto brusche frenate, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha alzato nuovamente il livello dello scontro verbale con Teheran. In un’intervista rilasciata mercoledì a NBC News, il capo della Casa Bianca ha affermato che la Guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, dovrebbe «essere molto preoccupata», nonostante i colloqui in corso tra Washington e Teheran su un possibile accordo. «Direi che dovrebbe essere molto preoccupato, sì. Dovrebbe esserlo. Come sapete, stanno negoziando con noi », ha dichiarato Trump, lasciando intendere che il negoziato si svolga sotto una pressione militare e politica tutt’altro che teorica. 🔗 Leggi su Panorama.it

I colloqui tra Iran e Stati Uniti saltano ancora.

Donald Trump torna a minacciare Teheran, rilanciando le tensioni con l’Iran.

Iran, arriva la flotta Usa. Tensioni sul nucleare

