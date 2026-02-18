Usa anche a New York si celebra il Capodanno cinese

A New York, il Capodanno cinese si festeggia con musica e fuochi d’artificio. Martedì 17 febbraio, i residenti di Chinatown hanno acceso petardi per accogliere l’Anno del Cavallo di Fuoco. La strada principale si è riempita di colori e allegria, attirando anche molti turisti.

I cittadini di New York City hanno dato il via all'Anno del Cavallo di Fuoco tra le scintille dei petardi, a Chinatown, martedì 17 febbraio. Migliaia di abitanti e turisti si sono riuniti per celebrare il Capodanno lunare con le tradizionali danze del leone e varie esibizioni. L'evento si è concluso con l'accensione dei petardi per scacciare gli spiriti maligni e accogliere prosperità per l'anno a venire.