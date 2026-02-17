Diagolo tra culture L’Università per Stranieri celebra il Capodanno cinese

L’Università per Stranieri di Perugia ha organizzato una festa per il Capodanno cinese 2026, in risposta alla richiesta degli studenti internazionali di conoscere le tradizioni asiatiche. La giornata ha incluso spettacoli di danza tradizionale e assaggi di piatti tipici, attirando molte persone del campus. La manifestazione segna il passaggio dall’Anno del Serpente di Legno a quello del Cavallo di Fuoco, con un focus speciale sulla sostenibilità, tema scelto per la terza edizione di “Unistrapg AvviCina”.

L' Università per Stranieri di Perugia celebra il Capodanno lunare cinese 2026, segnando il passaggio dall'Anno del Serpente di Legno all'Anno del Cavallo di Fuoco, con un evento ricco di cultura, creatività e riflessioni sul tema della sostenibilità, scelto per la terza edizione del progetto " Unistrapg AvviCina ". L'iniziativa, a cura di Sabrina Cittadini, Federica Pucci, si è aperta con i saluti del rettore dell'Unistrapg, Valerio De Cesaris che ha rivolto un messaggio di calorosa accoglienza agli studenti e alle studentesse cinesi dei programmi Marco Polo e Turandot: "l'Università per Stranieri di Perugia è la vostra casa.