Capodanno cinese | anche la Capitale celebra l’Anno del Cavallo

Roma si anima di luci rosse e decorazioni colorate perché oggi si festeggia il Capodanno cinese, che segna l’inizio dell’Anno del Cavallo. La comunità asiatica della città organizza eventi e spettacoli nelle piazze principali, coinvolgendo anche i passanti con danze tradizionali e fuochi d’artificio. La festa, che si svolge nel centro storico, si celebra con entusiasmo per mantenere vive le tradizioni millenarie.

Questi giorni sono particolarmente importanti per la cultura cinese. Proprio oggi iniziano, infatti, le celebrazioni del Capodanno lunisolare, l’evento da cui prende avvio il nuovo anno. Il 2026 sarà l’ Anno del Cavallo di Fuoco, animale che nello zodiaco cinese è simbolo di indipendenza, passione, vitalità e desiderio di esplorazione. Saranno, dunque, queste le caratteristiche dei prossimi dodici mesi. Le celebrazioni andranno avanti per quindici giorni, fino al 3 marzo quando si svolgerà la tradizionale Festa della Lanterna. Anche la comunità cinese romana si prepara a festeggiare la Festa di Primavera con eventi e attività sparse in tutta la Capitale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

