Capodanno cinese | anche la Capitale celebra l’Anno del Cavallo
Roma si anima di luci rosse e decorazioni colorate perché oggi si festeggia il Capodanno cinese, che segna l’inizio dell’Anno del Cavallo. La comunità asiatica della città organizza eventi e spettacoli nelle piazze principali, coinvolgendo anche i passanti con danze tradizionali e fuochi d’artificio. La festa, che si svolge nel centro storico, si celebra con entusiasmo per mantenere vive le tradizioni millenarie.
Questi giorni sono particolarmente importanti per la cultura cinese. Proprio oggi iniziano, infatti, le celebrazioni del Capodanno lunisolare, l’evento da cui prende avvio il nuovo anno. Il 2026 sarà l’ Anno del Cavallo di Fuoco, animale che nello zodiaco cinese è simbolo di indipendenza, passione, vitalità e desiderio di esplorazione. Saranno, dunque, queste le caratteristiche dei prossimi dodici mesi. Le celebrazioni andranno avanti per quindici giorni, fino al 3 marzo quando si svolgerà la tradizionale Festa della Lanterna. Anche la comunità cinese romana si prepara a festeggiare la Festa di Primavera con eventi e attività sparse in tutta la Capitale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Harrods celebra l’Anno del Cavallo con Labelhood: il Capodanno Cinese diventa una tradizione fashion a LondraHarrods rinnova la sua tradizione e per il quarto anno di fila celebra il Capodanno Cinese con una collaborazione speciale.
Capodanno cinese 2026: è iniziato l’anno del Cavallo di Fuoco. Cosa significa e perché la data cambia ogni annoIl Capodanno cinese 2026 è iniziato il 17 febbraio, quando la Luna nuova segnala l’inizio dell’anno del Cavallo di Fuoco.
Oroscopo cinese: che cosa porta l’anno del cavallo di fuoco yang
Argomenti discussi: Capodanno Cinese 2026: il Cavallo di Fuoco ispira le limited edition beauty; Capodanno Cinese a Milano, due settimane di festa con grande parata finale domenica 1° marzo all'Arco della Pace; Capodanno Cinese 2026, è l’anno del Cavallo di fuoco: eventi a Milano; Capodanno Cinese 2026, le celebrazioni anche a Trento.
Capodanno Cinese 2026, Torino accende la Mole per l’Anno del Cavallo di FuocoTorino si veste di luce e di simboli per accogliere il Capodanno Cinese 2026; questa sera, per l’occasione, la Mole Antonelliana si illuminerà con la proiezione del carattere Fortuna dando il via al ... zipnews.it
Capodanno lunare cinese e Olimpiadi: eventi, sfilate del Dragone e China HouseIl Capodanno cinese dell’Anno del Cavallo di Fuoco anima la città durante Milano Cortina 2026: festa in via Paolo Sarpi, grande sfilata il 1° marzo, e iniziative che uniscono sport e tradizione alla C ... msn.com
Perché Draco Malfoy è uno dei simboli del Capodanno cinese 2026 Ce ne parla @_elenacapilupi facebook
Torino celebra il Chunjie – Capodanno Cinese Il 2026 è l’Anno del Cavallo : 15 giorni tra danze del leone e del drago , tradizioni e Festa delle Lanterne . Scopri tutti gli eventi in città: eventi.comune.torino.it/calendario/cap… x.com