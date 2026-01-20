Uomini e Donne anticipazioni | Gemma furiosa con Tina e Gianni

Le ultime anticipazioni di Uomini e Donne, Trono Over, rivelano un momento di tensione tra Gemma Galgani, Tina e Gianni. Gemma, convinta dei sentimenti di Mario Lenti, si trova a dover affrontare una realtà diversa, poiché Mario percepisce il loro rapporto come un'amicizia. La situazione promette sviluppi che potrebbero influenzare gli equilibri del programma e le emozioni dei protagonisti.

Anticipazioni sorprendenti dal Trono Over di Uomini e Donne: Gemma Galgani è certa dei sentimenti di Mario Lenti, ma lui vede solo un'amicizia. La veterana di Uomini e Donne si scaglia contro Gianni Sperti e Tina Cipollari. Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne! Gemma Galgani di nuovo al centro della scena e con gli stessi problemi di sempre, pronta a fare l'ennesimo passo falso a Uomini e Donne. Oggi la registrazione del Trono Over, che vedremo presto in onda, ha messo ancora una volta Gemma sotto i riflettori. La dama torinese è tornata in studio convinta che Mario Lenti provi qualcosa per lei.

Anticipazioni Uomini e Donne 19 gennaio: Gemma è convinta che Mario non la "scelga" a causa di Gianni e Tina

