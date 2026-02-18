Roberto ha fatto una proposta di matrimonio ad Agnese durante la registrazione di Uomini e Donne, sorprendendo tutti. La coppia, uscita dal programma da poco, ha scelto di ufficializzare il loro amore in modo pubblico. Alla richiesta di Roberto, Agnese ha accettato con entusiasmo, mentre Simone ha deciso di lasciare lo studio senza fare commenti. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e dei telespettatori, che seguono da vicino le vicende dei loro beniamini. La coppia si prepara ora a organizzare il grande giorno.

La coppia uscita dal programma da pochi mesi stupisce tutti: Roberto si inginocchia e Agnese accetta. Tra lacrime, applausi e romanticismo da soap, l'amore sembra davvero al centro dello studio. Oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, la terza della settimana. Nel Trono Over torna in studio una delle coppie più amate del dating show. Nel Trono Classico, Sara Gaudenzi fa scendere nuovi corteggiatori ma perde Simone. Proposta a sorpresa: Agnese e Roberto fanno sul serio Nella puntata di oggi tornano in studio Agnese e Roberto. La coppia, uscita dal programma da pochi mesi, racconta che la relazione procede bene (per la serie uno su mille ce la fa). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne: Roberto chiede ad Agnese di sposarlo, Simone abbandona lo studio

Leggi anche: Uomini e Donne: Roberto e Agnese lasciano lo studio insieme, Jakub porta le rose per scusarsi con Sara

Uomini e donne, ritorno in studio con proposta per Agnese e Roberto: le anticipazioniDopo circa un mese dall’uscita, Agnese e Roberto sono tornati in studio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.