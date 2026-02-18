Uomini e Donne | Roberto chiede ad Agnese di sposarlo Simone abbandona lo studio
Roberto ha fatto una proposta di matrimonio ad Agnese durante la registrazione di Uomini e Donne, sorprendendo tutti. La coppia, uscita dal programma da poco, ha scelto di ufficializzare il loro amore in modo pubblico. Alla richiesta di Roberto, Agnese ha accettato con entusiasmo, mentre Simone ha deciso di lasciare lo studio senza fare commenti. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e dei telespettatori, che seguono da vicino le vicende dei loro beniamini. La coppia si prepara ora a organizzare il grande giorno.
La coppia uscita dal programma da pochi mesi stupisce tutti: Roberto si inginocchia e Agnese accetta. Tra lacrime, applausi e romanticismo da soap, l'amore sembra davvero al centro dello studio. Oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, la terza della settimana. Nel Trono Over torna in studio una delle coppie più amate del dating show. Nel Trono Classico, Sara Gaudenzi fa scendere nuovi corteggiatori ma perde Simone. Proposta a sorpresa: Agnese e Roberto fanno sul serio Nella puntata di oggi tornano in studio Agnese e Roberto. La coppia, uscita dal programma da pochi mesi, racconta che la relazione procede bene (per la serie uno su mille ce la fa). 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Uomini e Donne: Roberto e Agnese lasciano lo studio insieme, Jakub porta le rose per scusarsi con Sara
Uomini e donne, ritorno in studio con proposta per Agnese e Roberto: le anticipazioniDopo circa un mese dall’uscita, Agnese e Roberto sono tornati in studio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Uomini e donne, primo San Valentino per i promessi sposi Agnese e Roberto; Uomini e Donne Anticipazioni dal 16 al 20 febbraio 2026: Roberto e Agnese emozionano, Alessio nella bufera; Uomini e Donne, anticipazioni puntate 16-20 febbraio 2026: un cavaliere lascia il programma; Giornata del ricordo Foibe.
Uomini e Donne, Roberto fa la proposta di matrimonio ad Agnese: Il mio amore per te cresce ogni giornoGià l'ultima volta che era stato in studi o, sollecitato da Gianni Sperti e Tina Cipollari, Roberto aveva espresso senza esitazioni il suo forte coinvolgimento per Agnese, arrivando a chiederle di ... tgcom24.mediaset.it
Uomini e Donne, anticipazioni puntata 18 febbraio 2026/ Il ritorno di Agnese e Roberto, Sara piangeLe anticipazioni della puntata di Uomini e Donne del 18 febbraio 2026: il ritorno in studio di Agnese e Roberto e le lacrime di Sara Gaudenzi. ilsussidiario.net
Colpo di scena a Uomini e Donne! Roberto sorprende Agnese con una proposta di matrimonio inaspettata e lei dice SÌ con un’emozione incredibile Una scena da favola che ha fatto sognare tutti! #UominieDonne #LoveStory #PropostaRoma facebook
#raiparlamento #filodiretto Sulle pensioni il divario tra uomini e donne è ancora più alto del gap salariale. Si può ragionare a dei correttivi sul sistema pensionisticoAlcuni Paesi europei li hanno e, mantenendo l’equilibrio del nostro sistema di welfare, sarebb x.com