Uomini e Donne | Roberto e Agnese lasciano lo studio insieme Jakub porta le rose per scusarsi con Sara

Il corteggiamento tra Roberto e Agnese prende una piega inaspettata con un invito che emoziona il pubblico. Intanto, dopo la discussione in esterna, Jakub entra in studio con un gesto simbolico per farsi perdonare. La puntata di Uomini e Donne del 3 dicembre è stata un mix di emozioni, sorprese e piccoli colpi di scena. Dall'arrivo del nuovo cavaliere Gianni, che ha subito attirato l'attenzione di Gemma, al coinvolgente avvicinamento tra Roberto e Agnese, fino al triangolo Mauro-Lucia-Francesco, il parterre non è rimasto un attimo fermo. Nel trono classico, invece, tensioni e mazzi di rose hanno movimentato l'ingresso in studio di Sara e Jakub. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Uomini e Donne: Roberto e Agnese lasciano lo studio insieme, Jakub porta le rose per scusarsi con Sara

