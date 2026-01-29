Uomini e donne ritorno in studio con proposta per Agnese e Roberto | le anticipazioni

Dopo circa un mese dall’uscita, Agnese e Roberto sono tornati in studio. La coppia ha fatto il suo ritorno davanti alle telecamere, ricevendo di nuovo l’attenzione del pubblico. La registrazione ha mostrato un nuovo passo nel loro percorso, con una proposta che potrebbe cambiare le cose tra loro.

Momento clou a Uomini e Donne, quando Roberto ha deciso di fare la sua proposta di matrimonio ad Agnese.

Uomini e Donne, triste gesto di Agnese e Roberto si sono lasciati

