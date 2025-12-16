Uomini e Donne registrazione 16 dicembre | Gemma attacca Mario

Durante la registrazione di Uomini e Donne del 16 dicembre, si sono susseguite intense discussioni tra i protagonisti. Gemma ha rivolto un durissimo attacco a Mario, definendolo un pagliaccio, alimentando così ulteriori tensioni nel programma. Le anticipazioni svelano momenti di forte confronto che promettono di tenere alta l'attenzione dei fan.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 16 dicembre. Gemma attacca Mario definendolo un pagliaccio. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di martedì 16 dicembre. In questa puntata vediamo Gemma attaccare Mario, mentre il percorso di Cristina si complica. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, si parte dal trono over. Gemma Galgani ha .

