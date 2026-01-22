UniCamillus-Fondazione Giglio in crescita iscritti a Medicina a Cefalù

Il secondo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, promosso da UniCamillus in collaborazione con la Fondazione Giglio a Cefalù, è stato avviato con successo. La collaborazione tra le due istituzioni ha contribuito all’aumento degli iscritti, rafforzando l’offerta formativa nel settore sanitario nella città siciliana. La crescita degli studenti testimonia l’interesse verso un percorso formativo di qualità nel campo medico.

Roma, 22 gen. (Adnkronos Salute) - E' entrato a pieno regime il secondo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia istituito a Cefalù grazie al partenariato tra l'università UniCamillus e la Fondazione Giglio. Settantuno matricole, che si uniscono ai 55 studenti del primo anno, hanno fatto registrare un incremento di iscritti che "testimoniano come l'università si stia radicando nel territorio siciliano a conferma dell'atteso impatto socio-economico previsto nel progetto", affermano il presidente del Cda del Giglio, Victor Mario di Maria, e il rettore di UniCamillus Gianni Profita, che è anche vice presidente del Giglio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

