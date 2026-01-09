Medicina e odontoiatria semestre aperto | piano straordinario di supporto e ri-orientamento dell’Università di Firenze
L'Università di Firenze ha avviato un piano straordinario di supporto e ri-orientamento per studenti di medicina e odontoiatria, con un semestre aperto dedicato al recupero crediti e a coloro non in graduatoria. Questa iniziativa mira a offrire opportunità di recupero e di riorientamento, favorendo il percorso formativo e il successo accademico degli studenti coinvolti.
Per gli studenti chiamati al recupero crediti e per quelli non in graduatoria
