In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, SEA, gestore degli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, annuncia una collaborazione con l’Università IULM e l’Università degli Studi di Milano. Questo progetto, denominato MXP Media Lab, sarà attivo presso l’aeroporto di Malpensa, con l’obiettivo di sviluppare iniziative di comunicazione e promozione legate all’evento olimpico.

In occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, SEA, la società che gestisce gli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, e che è official supporter delle Olimpiadi, annuncia una collaborazione con due tra le principali realtà accademiche milanesi – Università IULM e Università degli Studi di Milano – per la creazione dell’MXP Media Lab, operativo all’interno dell’aeroporto di Milano Malpensa. Il progetto prevede il coinvolgimento di dieci studenti selezionati, provenienti dai corsi di giornalismo, cinema, comunicazione e new media delle due università, che opereranno nel cuore degli aeroporti milanesi durante l’intero periodo delle Olimpiadi e Paralimpiadi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - SEA, IULM e Università degli Studi di Milano insieme per un progetto speciale di comunicazione durante Milano Cortina 2026

