Crescere per competere | Così Intesa aiuta le Pmi

Intesa Sanpaolo ha portato il suo roadshow in Toscana per aiutare le piccole e medie imprese a crescere e affrontare meglio la concorrenza. La banca organizza incontri nelle città della regione, offrendo consulenze mirate e soluzioni finanziarie concrete. Questo evento si inserisce in un percorso più ampio per sostenere le aziende locali nel loro sviluppo.

"Crescere per competere". E' il titolo del roadshow nazionale di Intesa Sanpaolo, dedicato alla finanza straordinaria, che oggi fa tappa in Toscana. A Siena il responsabile Divisione Banca dei Territori, Stefano Barrese, incontrerà le Pmi toscane e umbre. Siena è la quarta tappa del roadshow "Crescere per competere" dedicato alla finanza straordinaria, solitamente utilizzata dalle grandi imprese. Le Pmi toscane e umbre sono pronte? "Questo territorio esprime una forte tradizione imprenditoriale, con PMI consapevoli che essere competitivi oggi significa misurarsi in un'arena molto più incerta. Abbiamo colto la loro necessità di cambiare passo e sviluppato sinergie all'interno del nostro Gruppo, dando vita a un modello di consulenza per la finanza straordinaria unico nel panorama italiano. «Crescere per competere»: pmi decisive per il SudQuesta mattina, a Napoli, si sono incontrati alcuni dei protagonisti delle piccole e medie imprese del Sud. Intesa Sanpaolo: 500 milioni per far crescere 600 Pmi del Sud tra IPO, M&A e nuove sfide.Intesa Sanpaolo mette in campo 500 milioni di euro per aiutare 600 aziende del Sud Italia a crescere.