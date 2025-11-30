Ferrara protagonista della giornata sulla disabilità in programma una tavola rotonda
Il 3 dicembre di ogni anno ricorre la 'Giornata internazionale delle persone con disabilità', istituita dall’Onu nel 1992, con l'intento di promuovere la piena inclusione, la tutela dei diritti e la valorizzazione della dignità delle persone con disabilità in ogni ambito della società. A Ferrara. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
