Unicusano Avellino Basket – Givova Scafati | biglietti in prevendita a tariffe scontate per il derby
L’Unicusano Avellino Basket comunica che, in occasione del derby contro la Givova Scafati, in programma domenica 28 dicembre al PalaDelMauro alle ore 18.00,da lunedì 22 dicembre sarà attiva la prevendita per l'acquisto dei tagliandi.Sconti speciali per un PalaDelMauro tutto biancoverdePer. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
A2 - Unicusano solida: Avellino Basket compie l'impresa a Cividale - Nella serata dal sapore speciale per Giacomo Dell’Agnello, impegnato contro la sua ex squadra, l’Avellino di coach Di Carlo mette in campo una prova di grande carattere. pianetabasket.com
L’Unicusano è solida: Avellino Basket che impresa a Cividale - Nella partita dei ricordi per Giacomo Dell’Agnello contro la sua ex squadra, i biancoverdi di coach Di Carlo disputano una partita dalla grande mentalità. irpinianews.it
A2 - Per l'Unicusano Avellino trasferta impegnativa a Cividale dalla Gesteco - Nell’ultimo turno esterno dell’anno, prima di Natale, l’Unicusano Avellino Basket affronta la complicata trasferta di Cividale contro la United Eagles Basketball. msn.com
Unicusano Avellino, coach Di Carlo: “Sfoderata una prestazione importante” @Sportando x.com
A Cividale una partita vera. Ritmo alto, scelte lucide, risposta collettiva. L’Unicusano Avellino Basket passa dove serve esserci, senza sconti. #avellinobasket #unicusano #gameday - facebook.com facebook
