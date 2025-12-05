È morta la professoressa Carla Segala | docente di liceo da quasi 40 anni

Un grave lutto ha colpito il Liceo Luzzago di Brescia: la professoressa Carla Segala si è spenta nelle scorse ore all’età di 66 anni. Amatissima da generazioni di studenti e stimata dai colleghi, era una vera e propria istituzione dell’istituto paritario d’ispirazione francescana, dove insegnava. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it