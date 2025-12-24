Un momento di allegria e di spensieratezza per i piccoli bambini ricoverati all’ospedale Santa Maria Goretti che in vista del Natale hanno ricevuto la visita dell’Associazione San Marco Latina Odv Protezione Civile. In un clima di festa e solidarietà, nei giorni scorsi l’associazione si è recata. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - E’ Natale: una visita speciale e regali per i piccoli pazienti dell’ospedale Goretti

Leggi anche: Il Natale all’ospedale di Formia: la visita e i regali della finanza per i piccoli pazienti

Leggi anche: Babbo Natale arriva in Pediatria. Regali dai vigili del fuoco ai piccoli pazienti dell’ospedale

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Natale, visita dei giganti della Dinamo in Pediatria a Sassari - Nel reparto di Pediatria dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, l'atmosfera delle feste natalizie ha assunto un sapore speciale grazie alla visita di una rappresentanza della Dinamo ... ansa.it

Nel Polo Museale Casa Zapata, un albero di Natale rende la visita ancora più speciale in questo periodo di feste. Un invito a rallentare, lasciarsi emozionare con uno sguardo nuovo, avvolti dalla magia del Natale. L'avete già visto dal vivo Che ve ne par - facebook.com facebook