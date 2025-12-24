E’ Natale | una visita speciale e regali per i piccoli pazienti dell’ospedale Goretti

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un momento di allegria e di spensieratezza per i piccoli bambini ricoverati all’ospedale Santa Maria Goretti che in vista del Natale hanno ricevuto la visita dell’Associazione San Marco Latina Odv Protezione Civile. In un clima di festa e solidarietà, nei giorni scorsi l’associazione si è recata. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

e8217 natale una visita speciale e regali per i piccoli pazienti dell8217ospedale goretti

© Latinatoday.it - E’ Natale: una visita speciale e regali per i piccoli pazienti dell’ospedale Goretti

Leggi anche: Il Natale all’ospedale di Formia: la visita e i regali della finanza per i piccoli pazienti

Leggi anche: Babbo Natale arriva in Pediatria. Regali dai vigili del fuoco ai piccoli pazienti dell’ospedale

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Natale, visita dei giganti della Dinamo in Pediatria a Sassari - Nel reparto di Pediatria dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, l'atmosfera delle feste natalizie ha assunto un sapore speciale grazie alla visita di una rappresentanza della Dinamo ... ansa.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.