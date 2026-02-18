Una strage Maxi incidente stradale 30 mezzi coinvolti | morti e feriti

Un maxi incidente ha coinvolto 30 veicoli sulla strada statale, causando numerosi morti e feriti. La collisione si è verificata questa mattina, quando un camion ha perso il controllo, scartando improvvisamente la carreggiata. L’impatto ha provocato una pila di auto schiacciate tra loro e molte persone intrappolate tra le lamiere. Le forze dell’ordine stanno ancora lavorando sul posto per estrarre i feriti e chiarire le cause dello scontro. Sul luogo, le ambulanze si affollano tra le auto danneggiate.

Una distesa di lamiere accartocciate, sirene che squarciano l'aria e una colonna di mezzi fermi a perdita d'occhio. È questo lo scenario che si è presentato agli occhi dei soccorritori nella mattinata del 17 febbraio, quando un maxi incidente ha trasformato una tranquilla arteria stradale in un teatro di devastazione. Il bilancio è pesantissimo: quattro morti e 29 feriti, alcuni dei quali in condizioni molto gravi. Un impatto a catena che ha coinvolto una trentina di veicoli, tra auto, mezzi pesanti e trasporti passeggeri, in una sequenza drammatica che ha paralizzato il traffico per ore. Erano da poco passate le 10 del mattino quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato il tamponamento multiplo.

Incidente stradale sulla circonvallazione: due i mezzi coinvoltiUn incidente si è verificato oggi intorno alle 13 sulla circonvallazione di Mesagne, coinvolgendo due veicoli.

Spaventoso incidente stradale, più mezzi coinvolti: traffico paralizzatoLa mattina a Milano si è trasformata in un caos totale.

