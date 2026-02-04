Spaventoso incidente stradale più mezzi coinvolti | traffico paralizzato

La mattina a Milano si è trasformata in un caos totale. Un grosso incidente ha coinvolto diversi mezzi lungo uno dei punti principali della città. La strada è stata chiusa e il traffico si è bloccato completamente, creando code che si sono allungate per chilometri. Migliaia di auto sono rimaste ferme, e il traffico ha subito ripercussioni anche sulle strade vicine.

La mattinata si è trasformata presto in un incubo per migliaia di automobilisti. Un incidente avvenuto nelle prime ore del giorno ha mandato in crisi uno dei principali assi di collegamento, con traffico deviato, code chilometriche e una chiusura temporanea della strada che ha avuto ripercussioni a catena su tutta la viabilità circostante. Tra clacson, rallentamenti improvvisi e automobilisti bloccati per decine di minuti, la situazione è rapidamente degenerata. Fin dalle prime segnalazioni si è capito che non si trattava di un sinistro di lieve entità.

