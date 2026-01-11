Incidente stradale sulla circonvallazione | due i mezzi coinvolti
Un incidente si è verificato oggi intorno alle 13 sulla circonvallazione di Mesagne, coinvolgendo due veicoli. L'evento, avvenuto domenica 11 gennaio 2026, ha causato disagi alla viabilità locale. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per le verifiche e la gestione della situazione.
MESAGNE - Incidente stradale sulla circonvallazione di Mesagne, due mezzi coinvolti. È accaduto intorno alle 13 di oggi, domenica 11 gennaio 2026. Sul posto gli agenti del commissariato e della polizia locale, sia per i rilievi, sia per la viabilità. Si sono registrati, infatti, rallentamenti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
