sanremo giorgia ospite speciale per duettare con laura pausini

Durante il Festival di Sanremo, si prevede la partecipazione di Giorgia come ospite speciale, in occasione di un duetto con Laura Pausini sul brano

Sanremo si avvicina e mentre ci sono i preparativi in corso si inizia a parlare anche di possibili duetti. Ma stavolta questi non riguardano quella che ci saranno nella tanto amata serata delle cover, bensì un duetto speciale che farà Laura Pausini che da poco è stata annunciata come co- conduttrice. Dunque, è ovvio che si esibirà anche in performance e Il Mattino anticipa che, in una serata, ci sarà Giorgia a solcare il palco per duettare con lei sulle noti di E poi. Se così fosse sarebbe un gran ritorno per l’artista dopo il successo di quest’ultimo anno partito proprio da Sanremo e da quel sesto posto che è stato un po’ ingiusto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

