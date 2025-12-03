Petizione online per chiedere l' apertura invernale della Sp64 a Roccamorice | la nuova iniziativa del comitato

3 dic 2025

Dopo la proposta con cui il comitato Sp 64 presieduto da Francesco Palumbo, ha chiesto l’apertura della strada provinciale anche in inverno, ora lo stesso la rilancia non solo chiedendo all’amministrazione un incontro pubblico, ma anche lanciando una petizione online perché la proposta venga. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

