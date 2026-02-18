Una lettera di minacce e un proiettile recapitati a due consiglieri di Fratelli d'Italia nel Milanese

Due consiglieri di Fratelli d’Italia a Cornaredo, nel Milanese, hanno ricevuto una lettera di minacce e un proiettile, un fatto che ha portato alla loro denuncia. La Procura di Milano ha avviato un’indagine per chiarire le motivazioni dietro questi atti intimidatori. Le forze dell’ordine stanno analizzando i messaggi e il proiettile trovato nella posta. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i rappresentanti politici locali, che chiedono maggiore sicurezza. Le indagini continuano per identificare i responsabili di questa intimidazione.

La Procura di Milano indaga sulle intimidazioni ricevute da due consiglieri comunali di Fratelli d'Italia a Cornaredo, nel Milanese. A uno sarebbe stato recapitata una lettera di minacce, all'altro un proiettile.