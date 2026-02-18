Un proiettile recapitato a casa di un consigliere di Fratelli d' Italia

Lunedì 16 febbraio, un consigliere comunale di Fratelli d’Italia di Cornaredo ha ricevuto una busta bianca contenente un proiettile. La consegna avviene mentre l’uomo apriva la posta nella sua abitazione, situata in una zona residenziale tranquilla. La scoperta ha suscitato preoccupazione tra i vicini, che hanno notato l’arrivo di un corriere poco prima.

È successo a Cornaredo nella giornata di lunedì 16 febbraio. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della procura Un proiettile dentro una busta bianca. È quanto si è visto recapitare nella giornata di lunedì 16 febbraio un consigliere comunale di maggioranza di Fratelli d’Italia di Cornaredo (hinterland ovest di Milano). Il fatto è stato reso noto dal partito attraverso una nota. Il fatto è stato denunciato. Il consigliere, resosi conto del contenuto, ha chiamato la polizia locale e gli esponenti del suo partito. Sul caso è stato aperto un fascicolo da parte della procura di Milano. Per il momento non è chiaro cosa abbia innescato l’atto intimidatorio.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Proiettile recapitato a casa di un consigliere di Fratelli d’Italia di Cornaredo. È il secondo atto intimidatorio in dieci giorniUn proiettile consegnato alla porta di un consigliere di Fratelli d’Italia a Cornaredo dimostra un’escalation di minacce: si tratta del secondo atto intimidatorio in appena dieci giorni.

