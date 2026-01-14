Bonanno e Raja a un passo dall' addio alla Dc | i due consiglieri verso Fratelli d' Italia in quota Scarpinato

Domenico Bonanno e Viviana Raja hanno comunicato l’intenzione di lasciare la Democrazia Cristiana, annunciando la loro decisione sia al partito che al gruppo consiliare. I due consiglieri sono prossimi a passare a Fratelli d’Italia, in quota Scarpinato. Questa scelta rappresenta un cambiamento importante nel panorama politico locale, segnando un possibile nuovo assetto all’interno della coalizione.

