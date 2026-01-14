Bonanno e Raja a un passo dall' addio alla Dc | i due consiglieri verso Fratelli d' Italia in quota Scarpinato
Domenico Bonanno e Viviana Raja hanno comunicato l’intenzione di lasciare la Democrazia Cristiana, annunciando la loro decisione sia al partito che al gruppo consiliare. I due consiglieri sono prossimi a passare a Fratelli d’Italia, in quota Scarpinato. Questa scelta rappresenta un cambiamento importante nel panorama politico locale, segnando un possibile nuovo assetto all’interno della coalizione.
A un passo dall'addio. Domenico Bonanno e Viviana Raja hanno annunciato sia al partito che al gruppo consiliare la volontà di lasciare la Dc. I due consiglieri comunali, come anticipato da PalermoToday alla vigilia di Natale, sarebbero in procinto di approdare a Fratelli d'Italia, sponda. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Le medaglie olimpiche vinte dall’Italia ai Mondiali 2025: 12 ori come a Parigi e quota 40 ad un passo
Leggi anche: Terremoto in Fratelli d'Italia: lasciano sindaco di Ribera e 5 consiglieri
Piazza Giulio Cesare, Bonanno e Raja: “Partiti i lavori per la demolizione delle baracche” - “Questa mattina, come promesso, sono iniziati i lavori che porteranno alla demolizione di tutte le baracche di Piazza Giulio Cesare. ilsicilia.it
L'abbattimento delle strutture abusive, incendiate tre mesi fa, era previsto entro fine novembre. I consiglieri Dc Bonanno e Raja hanno scritto alla Protezione civile e si sono rivolti anche al sindaco facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.