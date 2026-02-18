Una ceramica virtuale per imparare i processi del settore sui banchi di scuola
Ieri, all’Istituto Tecnico Industriale Enrico Fermi di Modena, ACIMAC ha mostrato una
Si è tenuta ieri presso l’Istituto Tecnico Industriale Enrico Fermi di Modena la presentazione del modello di processo ceramico in realtà virtuale promosso da ACIMAC, l’Associazione dei Costruttori Italiani di Macchine e Attrezzature per la Ceramica, realizzato in collaborazione con l’Istituto Fermi, G-Lab S.r.L. impresa sociale e BI-REX. Dopo la prima versione sperimentale presentata in anteprima a Tecna 2024, il progetto entra oggi in una nuova fase operativa con uno strumento pienamente funzionante già inserito nei programmi didattici dell’istituto modenese. Lo strumento riproduce in ambiente virtuale un impianto per la produzione ceramica e consente agli studenti di svolgere lezioni ed esercitazioni immersive attraverso l’utilizzo di visori VR.🔗 Leggi su Modenatoday.it
