Happening della solidarietà due giorni di confronto sui processi generativi e di trasformazione del terzo settore
"Allenare l’Inclusione: Tra Campo, Comunità e Digitale” il tema dell’Happening della Solidarietà 2025, giunto alla sua 26sima edizione, che si terrà a Palermo giovedì 4 e venerdì 5 dicembre. Due giorni di confronto su come e quanto il Terzo Settore si sia trasformato e sia ancora in cammino, così. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
