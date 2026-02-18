Una cavalla si accascia a terra e muore | tragedia alla Sartiglia di Oristano Il proprietario | Le hanno lanciato dei petardi vicino agli zoccoli

Emergono nuovi dettagli sulla morte di una cavalla durante la tradizionale Sartiglia di Oristano. Lo scorso 15 febbraio, Hurrimera – il nome dell'animale – è crollata a terra a seguito dello scoppio di alcuni petardi. Sulla questione è intervenuto Marco Daga, proprietario dell'equina, che ha assistito da vicino alla morte della sua cavalla. Ai microfoni de L'Unione Sarda, l'uomo ha dichiarato: "Appena arrivati vicino alla rotonda di piazza Manno, prima di imboccare via Duomo per il corteo di inizio della corsa alla stella un gruppo di ragazzini ha lanciato petardi praticamente sugli zoccoli di Hurrimera.