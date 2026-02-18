Un viaggio nel passato già futuro Incontri col cast di Fahrenheit 451

Tre tappe di avvicinamento alla nuova produzione della Compagnia Teatro Binario 7 “ Fahrenheit 451 “, tratta dal romanzo cult di Ray Bradbury. Nei prossimi giorni sarà possibile incontrare il cast: appuntamento venerdì alle 18.30 alla biblioteca civica Beppe Colombo di Monza, oppure lunedì 23, alle 20.30, in occasione delle prove aperte in sala Chaplin e ancora domenica primo marzo al termine della replica pomeridiana. La nuova produzione debutta giovedì 26, in sala Chaplin, fino a domenica primo marzo. Corrado Accordino firma regia e drammaturgia dell’ultimo capitolo della “ Trilogia della distopia “, iniziata nella stagione 2023-24 con “1984“ e proseguita la stagione successiva con “Il mondo nuovo“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

“Il fuoco era la cura”: al Municipale Sotterraneo rilegge Fahrenheit 451Questa sera a Piacenza, il collettivo Sotterraneo porta in scena “Il fuoco era la cura”, uno spettacolo ispirato a Fahrenheit 451 di Ray Bradbury.

Sotterraneo rilegge Fahrenheit 451: "Il fuoco era la cura" al Teatro MunicipaleAl Teatro Municipale, Sotterraneo ha messo in scena una rilettura di Fahrenheit 451.

