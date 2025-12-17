Simulazioni sismiche con i cani padronali | fiuto infallibile

La Guardia Forestale ODV ha realizzato un'inedita esercitazione di simulazione sismica, coinvolgendo cani padronali e il loro fiuto infallibile. Per la prima volta, due pastori tedeschi, non addestrati, hanno partecipato sulla piattaforma di una sala sismica, rivivendo le scosse di terremoto di L’Aquila e Irpinia. Un’esperienza unica che unisce tecnologia e il talento naturale dei cani nella prevenzione e sicurezza.

© Anteprima24.it - Simulazioni sismiche con i cani padronali: fiuto infallibile Tempo di lettura: 2 minuti La Guardia Forestale ODV sempre più in alto con un’esercitazione mai eseguita prima: per la prima volta, in presenza di due cani pastore tedesco di sesso diverso, padronali, ma non addestrati, siamo saliti sulla piattaforma di una sala sismica per rivivere la simulazione delle scosse di terremoto avvenute a L’Aquila e in Irpinia. Lo scopo era quello di testare il loro comportamento nel corso della simulazione al fine di avviare degli studi mirati alla sicurezza degli animali in caso di sisma. La sala sismica rappresenta una tecnologia estremamente rara, con appena due sale sismiche esistenti a livello mondiale, e questo rende l’esperienza ancora più unica e significativa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Leggi anche: Una donna contemporanea, una poliziotta dal fiuto infallibile: "Petra" torna stasera in tv con la terza stagione: le novità e le anticipazioni Leggi anche: Grottaminarda rifinanzia la sterilizzazione gratuita dei cani padronali La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Terremoti simulati e animali: la Guardia Forestale ODV di Benevento sperimenta il comportamento dei cani in sala sismica - Un’esercitazione mai realizzata prima ha visto protagonista la Guardia Forestale ODV di Benevento, impegnata in un innovativo test sul comportamento degli animali durante un evento sismico. ntr24.tv

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.