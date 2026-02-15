Un Posto al Sole anticipazioni 16 febbraio | Eleanor Price decide di ripartire per gli Stati Uniti
Eleanor Price decide di partire per gli Stati Uniti dopo aver affrontato un momento difficile con i suoi cari. La donna si rende conto che deve cambiare aria per ritrovare se stessa e lascia il suo lavoro nel quartiere di Napoli. Una decisione che suscita sorpresa tra gli amici, mentre prende un biglietto all'aeroporto, con il bagaglio pronto e un’aria determinata.
Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuova settimana per i protagonisti di Un Posto al Sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre. Nel' episodio di lunedì 16 febbraio Eleanor Price si prepara a lasciare Palazzo Palladini per tornare negli Stati Uniti, per il dispiacere di Raffaele; intanto, mentre si preparano alla consegna dello yacht di Mrs Price, Roberto e Marina ricevono una notizia che interrompe bruscamente la loro felicità.
Nella prossima puntata di
