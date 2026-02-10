Un Posto al Sole anticipazioni 11 febbraio | Eleanor Price incontra il fratello Ciro

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Finalmente Eleanor Price riuscirà ad incontrare il fratello Ciro, il figlio del padre che non ha mai conosciuto. È quello che accadrà nell' episodio di mercoledì 11 febbraio di Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv; nel corso dello stesso episodio inoltre, si stringerà il cerchio intorno ad Eduardo, con Clara che verrà avvicinata da Stella. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Ecco le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 26 al 30 gennaio 2026.

L'attrice e artista Whoopi Goldberg è recentemente apparsa a Posillipo, Napoli, per partecipare alla storyline di ‘Un Posto al Sole’.

