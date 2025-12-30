Un pomeriggio tra i modellini esposti al museo ferroviario

Il gruppo ‘Amici del treno’ organizza una visita al museo ferroviario FS di via Colombo, sabato 3 gennaio. L’evento offre l’opportunità di osservare i modellini esposti e approfondire la storia delle ferrovie italiane. L’accesso avverrà presso il museo, situato accanto al bar “Il fato” con parcheggio interno. Un’occasione per gli appassionati di treni e modellismo di trascorrere un pomeriggio informativo e tranquillo.

