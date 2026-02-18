Un nuovo organo disponibile per il bambino col cuore bruciato | oggi le verifiche e la decisione sul secondo trapianto
Il bambino di due anni, ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, ha subito un trapianto di cuore danneggiato, e oggi si svolgono le verifiche sul suo stato. La decisione di procedere con un secondo intervento potrebbe arrivare a breve, dopo che i medici hanno valutato un nuovo organo compatibile. La famiglia aspetta con ansia notizie sulla possibile riparazione del suo cuore.
Si attende il responso sulla compatibilità, ma anche sulla reale possibilità per il piccolo di tornare in sala operatoria. Chi decide e in base a cosa Si è riaccesa la speranza per il bambino di due anni ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli in condizioni gravissime dopo che gli è stato trapiantato un cuore "bruciato". C'è un nuovo organo disponibile, ma solo nelle prossime ore si saprà se un secondo intervento è possibile. La notizia della disponibilità di un nuovo cuore si è diffusa nella serata del 17 febbraio.
