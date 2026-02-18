Un nuovo organo disponibile per il bambino col cuore bruciato | oggi le verifiche e la decisione sul secondo trapianto

Il bambino di due anni, ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, ha subito un trapianto di cuore danneggiato, e oggi si svolgono le verifiche sul suo stato. La decisione di procedere con un secondo intervento potrebbe arrivare a breve, dopo che i medici hanno valutato un nuovo organo compatibile. La famiglia aspetta con ansia notizie sulla possibile riparazione del suo cuore.

Nicolò Filippucci: “I talent aiutano, ti espongono al grande pubblico. Sanremo a 19 anni? Non me lo aspettavo” Si attende il responso sulla compatibilità, ma anche sulla reale possibilità per il piccolo di tornare in sala operatoria. Chi decide e in base a cosa Si è riaccesa la speranza per il bambino di due anni ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli in condizioni gravissime dopo che gli è stato trapiantato un cuore "bruciato". C'è un nuovo organo disponibile, ma solo nelle prossime ore si saprà se un secondo intervento è possibile. La notizia della disponibilità di un nuovo cuore si è diffusa nella serata del 17 febbraio.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

