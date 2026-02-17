Bimbo col cuore bruciato possibile nuovo trapianto disponibile | mamma convocata d' urgenza in ospedale

Un bambino con il cuore danneggiato da ustioni gravi potrebbe ricevere un nuovo organo, e la mamma è stata chiamata urgentemente al Monaldi di Napoli. La richiesta di trapianto arriva dopo che i medici hanno valutato la compatibilità con un donatore disponibile. La famiglia del bambino si trova ora in ospedale, in attesa di conoscere i prossimi passaggi.

La speranza di un nuovo trapianto non si è mai spenta, ma nell’ultima ora sembra diventata una certezza: la madre del piccolo ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli è stata convocata d’urgenza. L’avvocato ipotizza che sia stato trovato un cuore trapiantabile che potrebbe finalmente salvare la vita al bambino. “Siamo stati convocati in direzione sanitaria d’urgenza, la signora è dentro. Si parla di notizie positive, mi ha chiamato e mi ha detto che ci sono notizie positive”, ha detto il legale Francesco Petruzzi in diretta a È Sempre Cartabianca, dove anche la donna avrebbe dovuto presenziare prima di ricevere la chiamata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

