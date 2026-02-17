Bimbo col cuore bruciato possibile nuovo trapianto disponibile | mamma convocata d' urgenza in ospedale

Da virgilio.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino con il cuore danneggiato da ustioni gravi potrebbe ricevere un nuovo organo, e la mamma è stata chiamata urgentemente al Monaldi di Napoli. La richiesta di trapianto arriva dopo che i medici hanno valutato la compatibilità con un donatore disponibile. La famiglia del bambino si trova ora in ospedale, in attesa di conoscere i prossimi passaggi.

La speranza di un nuovo trapianto non si è mai spenta, ma nell’ultima ora sembra diventata una certezza: la madre del piccolo ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli è stata convocata d’urgenza. L’avvocato ipotizza che sia stato trovato un cuore trapiantabile che potrebbe finalmente salvare la vita al bambino. “Siamo stati convocati in direzione sanitaria d’urgenza, la signora è dentro. Si parla di notizie positive, mi ha chiamato e mi ha detto che ci sono notizie positive”, ha detto il legale Francesco Petruzzi in diretta a È Sempre Cartabianca, dove anche la donna avrebbe dovuto presenziare prima di ricevere la chiamata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

bimbo col cuore bruciato possibile nuovo trapianto disponibile mamma convocata d urgenza in ospedale
© Virgilio.it - Bimbo col cuore bruciato, possibile nuovo trapianto disponibile: mamma convocata d'urgenza in ospedale

Parla la mamma del bimbo col 'cuore bruciato': "trapianto ancora possibile"La mamma del bambino con il cuore bruciato ha annunciato che il trapianto è ancora possibile, dopo aver ricevuto questa conferma oggi.

?Cuore bruciato, la mamma del bimbo convocata in ospedale: possibile arrivo di un organo trapiantabileLa mamma di Tommaso, Patrizia, è stata chiamata d’urgenza all’ospedale Monaldi dopo aver ricevuto una telefonata che le comunicava la possibilità di un trapianto di cuore per suo figlio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Cosa può succedere adesso al bimbo col cuore bruciato; Bimbo con il cuore bruciato, in campo un team nazionale per il trapianto bis. Il superteste 3 ore dai pm; Bimbo col cuore bruciato, per i medici del Monaldi il trapiano è ancora possibile: ma è corsa contro il tempo; Bimbo col cuore bruciato: attesa per la decisione sul trapianto.

Bimbo col cuore bruciato a Napoli, Meloni chiama la madre Patrizia: Stiamo facendo il possibilePatrizia Mercolino, madre del bambino di Napoli al quale è stato trapiantato un cuore bruciato, è stata chiamata dalla premier Giorgia Meloni ... virgilio.it

bimbo col cuore bruciatoBimbo col cuore bruciato: medici, stabile ma grave, resta in lista trapiantiAGI - Le condizioni del bambino di due anni e mezzo ricoverato all'Ospedale Monaldi di Napoli dopo essere stato sottoposto a trapianto di cuore lo scorso 23 dicembre non presentano variazioni signific ... msn.com