Bimbo col cuore bruciato | attesa per la decisione sul trapianto
Un bambino con il cuore bruciato a causa di un grave incendio ha bisogno di un trapianto. Questa mattina, i medici attendono l’esito degli esami svolti ieri per verificare se il suo cuore può essere sostituito. La decisione dipende dai risultati delle analisi e dalla valutazione dell’Heart team.
AGI - "Aspettiamo che l'Heart team stamattina si pronunci sugli esami strumentali praticati ieri al bimbo, per confermare la mantenibilità in lista trapianto ". Lo dice all'AGI l'avvocato Francesco Petruzzi, che questa mattina in procura depositerà anche la consulenza dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma sul caso del bambino di due anni che ha subito un trapianto di cuore danneggiato all'ospedale Monaldi di Napoli. "Oggi andrò in procura a parlare con il pubblico ministero per vedere se ci sono svolte sulle indagini e se ha intenzione di nominare un collegio come ho chiesto per l' incidente probatorio ", esplicita. 🔗 Leggi su Agi.it
Trapianto di cuore "bruciato", il legale del bimbo: "Chiederemo un altro parere sul trapianto"
Francesco Petruzzi, l'avvocato dei genitori del bambino di 2 anni e tre mesi, ha annunciato che chiederanno un secondo parere medico sul trapianto di cuore effettuato al Monaldi di Napoli, dopo che il piccolo Francesco ha ricevuto un organo considerato
Bimbo col cuore bruciato, la rabbia del ministro Schillaci sull'errore "inaccettabile" nel trapianto
Il ministro della Salute Orazio Schillaci si è espresso sulla vicenda del bambino di Napoli con il cuore bruciato durante un trapianto, definendo l'errore come
