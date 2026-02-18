Un nuovo capitano per i carabinieri è il viterbese Fabio Fabrizi

Fabio Fabrizi, 44enne di Nepi, è diventato il nuovo capitano dei carabinieri. La sua nomina deriva dalla decisione di assegnarlo alla guida della compagnia di Montegiorgio, in provincia di Fermo. Fabrizi ha maturato esperienza sul campo nelle operazioni di pubblica sicurezza e ha guidato diverse squadre sul territorio. La sua esperienza si traduce in una gestione più efficace e vicina alle esigenze della comunità. La presenza di Fabrizi in questa posizione promette di rafforzare il rapporto tra i cittadini e le forze dell’ordine.

L'Arma dei carabinieri ha un nuovo capitano. È il viterbese Fabio Fabrizi, 44enne originario di Nepi, attuale comandante della compagnia di Montegiorgio, in provincia di Fermo. L'ufficiale neopromosso ha ricevuto la terza stella direttamente dal comandante provinciale Gino Domenico Troiani, che ha riunito tutti i comandanti dei reparti in una breve cerimonia per congratularsi con Fabrizi e ringraziarlo per il lavoro svolto finora. Il neocapitano è laureato in Scienze giuridiche e ha frequentato la Scuola ufficiali carabinieri di Roma nel 2019. Ha iniziato la sua carriera nel 2003 alla Scuola allievi carabinieri di Fossano, per poi accedere a quella di sottufficiali di Velletri nel 2005.