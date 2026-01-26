Giovanni Conti, trentenne di Viterbo con origini siciliane, ha dedicato cinque anni alla restaurazione della storica Alfa Romeo 75 dei Carabinieri. Lavoratore come magazziniere, la sua passione per le auto storiche ha guidato il suo impegno nel preservare un pezzo di patrimonio automobilistico. Questa esperienza testimonia dedizione e rispetto per la storia delle forze dell’ordine, mantenendo vivo il valore delle auto d’epoca.

Giovanni Conti ha trent'anni e nella vita fa il magazziniere. Viterbese ma con origini siciliane, è appassionato di motori, specialmente delle auto storiche dell'arma dei carabinieri. Ma c'è una peculiarità che lo distingue: è il proprietario dell'Alfa 75 dei carabinieri più longeva ancora in circolazione. Quando lo abbiamo raggiunto al telefono, è stato da subito entusiasta di condividere con noi la sua storia, fatta di sacrifici e soddisfazioni. La passione di Conti nasce spontaneamente, da quando era un semplice bambino di tre anni. “Mio papà Giuseppe era nell'arma - spiega - e faceva servizio nel nucleo radiomobile di Viterbo.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Leggi anche: Libro fotografico racconta sodalizio oltre 60 anni tra Carabinieri e Alfa romeo

Leggi anche: Le “Voci dell’Alfa Romeo”. Storie, lavoro e impresa: sessant’anni da tramandare

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Giovanni Conti, il viterbese che ha restaurato la storica Alfa Romeo 75 dei carabinieri: 5 anni di sacrifici; FOTOGALLERY | Giovanni Conti e la sua Alfa Romeo 75 dei Carabinieri.

Incidente nei campi, uomo di 55 anni muore tra Miranda e Carovilli - Incidente mortale nei campi, ieri, in tarda serata, in Contrada San Leo, tra Miranda e Carovilli. Quando i soccorsi sono arrivati, per Giovanni Conti, 55 anni, non c'era già nulla da fare. E' ... ll gi - facebook.com facebook