Si riapre il caso Messina | nuova inchiesta sull’omicidio Bottari prof universitario ucciso 28 anni fa
Si riapre il caso Messina con una nuova inchiesta sull’omicidio del professor Bottari, avvenuto 28 anni fa. La vicenda, già al centro di attenzione pubblica, torna alla ribalta dopo decenni, in un contesto segnato da critiche sulla gestione investigativa. La riapertura delle indagini rappresenta un passo importante per chiarire i dettagli di un episodio ancora avvolto nel mistero, con implicazioni che riguardano la storia e la giustizia nel territorio messinese.
Il “verminaio” di Messina, lo definì Nichi Vendola nel 1998 quando la commissione Antimafia sbarcò sullo Stretto denunciando una procura inerte. Adesso, a ventotto anni di distanza, si riapre ufficialmente il caso sull’omicidio di Matteo Bottari, il professore universitario ucciso a Messina il 15 gennaio 1998. La Procura di Messina, guidata da Antonio D’Amato, ha deciso di tornare a indagare su uno dei misteri più fitti della storia cittadina, cercando un filo conduttore tra tre eventi tragici: l’esecuzione di Bottari, il delitto del guardiacaccia Epifanio Zappalà (avvenuto a Cesarò nel 2013) e il suicidio del professor Giuseppe Longo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
